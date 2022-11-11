القبض على امرأة بحوزتها مخدرات في ميسان

2022/11/11 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الجمعة، القبض على امرأة ضبط بحوزتها مادة الكريستال المخدرة، جنوب مدينة العمارة.

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