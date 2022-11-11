الإطار متحمس: الوضع السياسي مستقر وعلى الحكومة تحسين الاقتصاد.. اقتصاد مَن؟

2022/11/11 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح فاضل جابر، اليوم الجمعة، أن العراق يمر باستقرار سياسي خلال هذه الفترة، مما يحتم على الحكومة تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين.

وقال جابر لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع الشعب العراقي يترقب ويتأمل من حكومة السوداني ان تتخذ خطوات للتقدم نحو تطوير البلد وتحسين الوضع الاقتصادي في ظل الاستقرار والهدوء السياسي".

واضاف، أن "الجوانب الأساسية التي يجب ان تهتم بها حكومة السوداني هي تحسين البطاقة التموينية ودعم شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع الشمول لأكبر عدد من المستحقين للإعانة".وتابع جابر، ان "هذا الأمر يحتاج ايضاً الى دعم البرلمان والكتل السياسية لرؤية رئيس الوزراء في تطوير البلد واحداث نقلة نوعية في كافة المجالات".

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