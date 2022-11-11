وزير الخارجية المصري: قمة كوب 27 لا يجب أن تركز على

2022/11/11 | 15:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية المصري في حديث خاص مع وكالة أسوشيتد برس أن قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" يجب أن تركز على قضايا التغير المناخي والاحتباس الحراري لأن يكون محورها قضية الناشط المضرب عن الطعام، علاء عبد الفتاح، والذي تطالب جهات دولية عدة بالإفراج عنه.

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