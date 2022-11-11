الليستيريا تنتشر.. حذارِ البكتيريا المميتة المنقولة بالأغذية

2022/11/11 | 16:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التسمم الغذائي من بكتيريا الليستريا القاتلة يسبب المرض والوفيات سنويًا.إليك كيفية الحفاظ على سلامتك وسلامة عائلتك.

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