توجيه جديد من وزير الكهرباء حول تثبيت العقود

2022/11/11 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بالدوام الكامل لليوم الجمعة، لإكمال تثبيت موظفي العقود.وذكر المركز الإعلامي لوزارة الكهرباء، في بيان، أن “وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل، وجه بالدوام الكامل لليوم الجمعة، لجميع الدوائر الإدارية والمالية في مقر الوزارة وتشكيلاتها”.وأضاف البيان، أن “ذلك يأتي لإكمال جميع ما هو متعلق بتثبيت موظفي العقود وبالسرعة القصوى.

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