2022/11/11 | 16:24 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة من المفسوخة عقودهم تتقدم بالشكر والتقدير للسيدة بان القبطان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/11 | 16:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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