2022/11/11 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

بعد مخاض عسير ومواجهات في الشارع

وفي البرلمان، وعلى منصات الأنترنت

ووسائل الإعلام إجتمع مجلس النواب

العراقي ومنح الثقة لحكومة محمد شياع

السوداني التي تسلمت مهامها بهدوء بالغ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدوء يسبق العاصفة أم عاصفة إنتهت بهدوء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدوء يسبق العاصفة أم عاصفة إنتهت بهدوء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).