2022/11/11 | 16:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9M9vHiR745Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدعم من شركة كورك للاتصالات.. جامعة بغداد تقيم حفل تخرج مركزيا) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بدعم من شركة كورك للاتصالات.. جامعة بغداد تقيم حفل تخرج مركزيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).