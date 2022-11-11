2022/11/11 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، على ضرورة ان تكون مراكز الشرطة لإنصاف الناس ومساعدتهم وليس العكس.وقال الشمري في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إني” مسؤول أمام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشمري يوجه مراكز الشرطة لإنصاف الناس ومساعدتهم وليس العكس المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري يوجه مراكز الشرطة لإنصاف الناس ومساعدتهم وليس العكس) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري يوجه مراكز الشرطة لإنصاف الناس ومساعدتهم وليس العكس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).