2022/11/11 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عزّا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، بوفاة شيخ مشايخ قبيلة شمر في سوريا حميدي دهام هادي الجربا.‏وقال رئيس اقليم كوردستان في تغريدة على موقع تويتر تابعها / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الاقليم يعزي بوفاة شيخ قبيلة شمر المركز الخبري الوطني.

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