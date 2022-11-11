انتربول العراق يسترد متهم بجريمة سبايكر من لبنان

2022/11/11 | 16:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، تمكن انتربول العراق من استرداد احد المتهمين بجريمة سبايكر من الجمهورية اللبنانية.

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