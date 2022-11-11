إعلان تشكيلة السنغال في كأس العالم 2022 وهذا موقف ماني

2022/11/11 | 16:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انضم المهاجم ساديو ماني لتشكيلة منتخب السنغال التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر هذا العام رغم مخاوف تتعلق بلياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة خلال اللعب لفريقه بايرن ميونيخ في وقت سابق من الأسبوع الحالي.وأصيب ماني (30 عاما) الذي لعب دورا محوريا في فوز منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية […]

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