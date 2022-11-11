الأمير عبدالعزيز بن سلمان: العالم يريد أن يمثّل بنا

2022/11/11 | 16:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الجمعة، على هامش قمة المناخ كوب27 في مصر، إن العالم كان يأمل في أن "يُمثل" بالسعودية باعتبارها أكبر مصدر للنفط.

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