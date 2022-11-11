مقدم المحتوى المؤثر القطري مبارك فرج العبد الله يستخدم

2022/11/11 | 16:46 - المصدر: مبارك فرج

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصبحت عادات المستهلكين التي قادت العلامات التجارية إلى التحول الرقمي تمثل دورًا أكبر في التسويق المؤثر الذي يثري الارتباط بالعلامات التجارية، حيث أوردت المعلومات الحالية أن المنشورات الدعائية التي تمت مشاركتها في النصف الأول من عام 2022 زادت بنسبة 26.7٪، فقد جمع المواطن القطري مبارك فرج العبد الله بين مهاراته الهندسية والإبداع ليصبح مقدمًا للمحتوى الرقمي الذي يعكس أسلوب الحياة في دول الخليج.

الدوحة، قطر – في ظل ما تُظهره الأبحاث العالمية من تغير في عادات المستهلك يدفع إلى وجود علامات تجارية تنشئ إستراتيجيات رقمية، بدأت فكرة التسويق المؤثر في الظهور.



ووفقًا لما أوردته شركة Meltwater، زادت المنشورات التي تمولها شركات الرعاية في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 26.7٪، حيث اقترب العدد الإجمالي للمنشورات الممولة من 3.8 ملايين منشور، مع تأثر دول الخليج بهذا الاتجاه أيضًا.

أصبح مبارك فرج العبد الله، الذي ظهر لأول مرة في عام 2019 من خلال مشاركة الصور المقترنة بعلامته التجارية broq، لافتًا للأنظار بفضل تعاونه الأخير مع العلامات التجارية، مع العلم بأن العبد الله هو أحد الأسماء التي تمثل أسلوب حياة دول الخليج في البيئة الرقمية.

صرح العبد الله، الذي يعمل كمهندس ميكانيكي يواصل مسيرته كمصور، قائلًا: "المستهلكون يهتمون بالتجارب الحقيقية وغير المزيفة، وهذا ما يتوقعونه من مقدمي المحتوى المؤثرين".



كما علق على تجربته كمنتج إبداعي للمحتوى: "لقد بدأت في رؤية Instagram كمنصة يمكنني من خلالها التعبير عن نفسي واستكشاف شغفي لإنتاج محتوى إبداعي".

كشف العبد الله، الذي سرعان ما أصبح مؤثرًا في أسلوب الحياة، أنه وظَّف معرفته الأكاديمية لفهم جمهوره المستهدف وتقديم المحتوى المطلوب بمنظوره الإبداعي الفريد؛ وأضاف "إن الأمر يسير على غرار حل المشكلات، حيث أضع إستراتيجيات مع إنشاء محتوى يمكن أن يثير اهتمام المتابعين لديّ".

ويحظى محتوى @broq الإبداعي، الذي يعكس أسلوب حياة، بمتابعة ما يقرب من 50 ألف متابع، حيث يصل إلى عشرات الآلاف من الأشخاص.



كما يجذب نجاح هذا المحتوى أيضًا انتباه العلامات التجارية، وذلك بعد توقيعه على مشاريع مع شركة Talabat لتقديم طلبات الطعام عبر الإنترنت وشركة Mitsubishi Motors، كما يعمل أيضًا مع أكثر من 15 مطعمًا.

يهدف مبارك فرج العبد الله إلى تجسيد علامته التجارية من خلال إقرانها بشركة والاستمرار في إلهام الأشخاص في الخليج بمحتواه الإبداعي، حيث يخطط أيضًا لتأليف كتاب.



ويقترح العبد الله، الذي يوشك على تكوين نموذج عمل ناجح من خلال علامة broq التجارية، على مَنْ يرغب في إنتاج محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لا تتقيدوا بحدود للإبداع، ولا تخشوا من التعبير عن أفكاركم بمحتوى جديد ".

للتواصل:

Mubarak AL Abdulla

info@broqofficial.com

IG: @broq

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقدم المحتوى المؤثر القطري مبارك فرج العبد الله يستخدم "الهندسة العكسية" لفهم جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (مبارك فرج ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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