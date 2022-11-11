2022/11/11 | 16:47 - المصدر: توظيف

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية وحضور نهيان بن مبارك..الدورة 16 من معرض "توظيف x زاهب" – المنصّة الرائدة لتمكين الشباب الإماراتي ودفع عجلة التوطين في الدولة – تفتتح أعمالها

• ستقام النسخة الأحدث من المعرض في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض

• بصفته الحدث الرائد في دولة الإمارات لتمكين الإماراتيين من التوظيف وريادة الأعمال، ستعمل نسخة 2022 من "توظيف x زاهب" على تمكين الشباب الإماراتي الطموح من خلال توفير الفرص لتنمية المهارات والتواصل وريادة الأعمال

أبوظبي- ستفتتح الدورة 16 من معرض "توظيف x زاهب"-منصة التوطين الرائدة في دولة الإمارات- أعمالها برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) اعتباراً من 14 ولغاية 16 نوفمبر، 2022.



والآن في نسخته السادسة عشرة، تطوّر "توظيف x زاهب"-"زاهب" يعني "جاهز" باللهجة الإماراتية - ليصبح منصة دولة الإمارات الرائدة للتوطين، وحدثاً مطلوباً للشباب الإماراتيين الذين يسعون إلى التعرف على الوظائف الناشئة، والتفاعل مع قادة الأعمال والمسؤولين، والتواصل مع أصحاب العمل المحتملين.

وفي اطاره الجديد، يركز "توظيف x زاهب" بشكل خاص على دعم جيل الشباب الإماراتي وتمكينه وكذلك مؤسسات القطاعين العام والخاص للاستفادة من سياسات التوطين المُحدّثة لحكومة دولة الإمارات.





وقد أولى المنظمون عناية خاصة لضمان وجود أصحاب الهمم في المعرض، وتأمين بيئة مناسبة لهم، وذلك لمنحهم فرصاً متساوية، أسوة بغيرهم من زائريه، للوصول إلى الوظائف والفرص الناشئة.



ولهذه الغاية، دخل المنظمون في شراكة مع ImInclusive لتلبية احتياجات أصحاب الهمم بشكل أفضل، إذ تم تخصيص ثلاث جلسات مشتركة في منصة التمكين وورش العمل من أجل ذلك.

وقد جذب المعرض في دورته الحاليّة بعضاً من أكبر الأسماء في المنطقة.



وتشمل هذه الجهات مؤسسات مشهورة مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة الداخلية لدولة الامارات العربية المتحدة، وجامعة نيويورك أبوظبي، واتصالات، وشلمبرجير (Schlumberger)، وشركة تاسك (TASC)، ومجموعة شركات المسعود، وشركة إكزيكيوتيف سورس (Executive Source)، وبنك أبوظبي التجاري، وجامعة العين، وجيمس للتعليم، وبرايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، وهي أيضاً الشريك الاستشاري الرسمي للحدث.

وعبّر خالد بن بريك، الذي يقود حملة التوطين بين الشركات العالمية في دولة الإمارات من خلال البرنامج الوطني التابع لشركة برايس ووترهاوس كوبرز بالقول: "بصفتها شركة عالمية تلعب دوراً رئيسيّاً في دفع عجلة التوطين في الدولة، ترى برايس ووترهاوس كوبرز في "توظيف x زاهب" فرصة لا تفوت للشركات لدعم الكوادر الإماراتية".

أنيرود غوش، نائب أوّل للرئيس – خدمات الشركات في شركة تاسك (TASC) - أحد العارضين الرئيسيين في الحدث منذ فترة طويلة - كان له رأي مماثل، حيث علّق بالقول: "رؤية الإمارات 2030 ومعرض "توظيف x زاهب" سيطلقان حقّاً إمكانات الموارد البشرية في الدولة".

وصرّح فادي حرب، مدير الفعاليات في إنفورما الشرق الأوسط، والمحرّك الرئيسي لعجلة "توظيف x زاهب"، بالقول: " سيساعد المعرض، ضمن اطاره الجديد، في تشكيل جيل جديد من القادة، على استعداد للمساهمة في تعزيز مكانة الدولة بما يتماشى مع رؤية الإمارات وخاصة فيما يتعلّق باقتصاد قائم على المعرفة في المستقبل تديره قوى عاملة عالية الكفاءة والانتاجيّة.

ومن وجهة نظر حرب، يعتبر "توظيف x زاهب" مناسباً بشكل مثالي أيضاً للمؤسسات التي تسعى إلى تحقيق أهداف التوطين لديها حسب التعديلات الأخيرة على القوانين في الدولة، حيث يمكنهم الاستفادة بسهولة من مجموعة من الكوادر الوطنيّة المؤهلة تأهيلاً عالياً.

رابط التسجيل: https://registration.gesevent.com/survey/1za0vlut03d5r

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