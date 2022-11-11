الدفاع المدني تكشف السبب الحقيقي لحادث بناية الوزيرية!

2022/11/11 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

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الدفاع المدني يتلقى إشعار أولى يشير إلى أن سبب حادث بناية الوزيرية هو سقوط مصعد بسبب الأحمال الزائدة مما ولد شرارة أشعلت عبوات العطور التي تحمل داخلها غازا سريع الاشتعال ليبدأ الحادث كبيراً وأضفى إلى كارثة.

يذكر أن المبنى تلقى شحنة قبل يوم من الحادث تحمل مواد كحولية شديدة الاشتعال منها غاز البروبان وايثانول وأسيتون بكميات تقدر 140 طناً لاستخدامها في صناعة العطور ، في حين مازالت فرق البحث والأنقاذ التخصصية للدفاع المدني تتابع عملها للبحث عن جثث الضحايا من العمال لليوم السادس دون توقف .

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