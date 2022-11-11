المالية النيابية تحدد موعد تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم - عاجل

2022/11/11 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، موعد تثبيت موظفي العقود في مؤسسات الدولة ممن لديهم خدمة سنتين على الملاك الدائم.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ(بغداد اليوم)، إن "الهدف من تحركات الحكومة وجمع بيانات موظفي العقود هو لتثبيتهم على الملاك الدائم وتضمين مخصصاتهم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2023".

وأضاف، أنه "تم تخصيص مبالغ محددة لموظفي العقود في قانون الأمن الغذائي حيث كانت تعليمات وزير المالية السابق تتضمن تثبيت جميع موظفي العقود في موازنة 2023 ويتم إدخالهم ضمن القوى العاملة للدولة العراقية".

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