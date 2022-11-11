2022/11/11 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادكشفت وزارة التجارة، عن رفع مقترحات لمجلس الوزراء لاضافة مادة الحليب للكبار والطحين الصفر الى البطاقة التموينية، مشيرة الى وجود مساعٍ لمراعاة الذوق العراقي بمواد السلة الغذائية. وذكر الناطق باسم الوزارة محمد حنون في تصريحات صحفية تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك دراسة من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية سترفع الى مجلس الوزراء لغرض زيادة مفردات البطاقة التموينية بواقع مادتين جديدتين".وكشف حنون عن استبيان اجرته وزارة التجارة واظهرت نتائجه أن "التجهيز العام الماضي كان جيد جداً"، مبينا انه "مع ذلك سيتم مراعاة الذوق العراقي بموضوعة بعض مفردات السلة الغذائية"، حسب قوله.وبين ان هناك خطة لانتظام توزيع البطاقة، وتحديد يوم 1 من كل شهر للوكلاء لاستلام الحصص".واشار الى وجود مقترح لإضافة مادة الطحين الصفر وكذلك مادة الحليب للكبار وزيادة مادة السكر من الكيلو الى الكيلو والنصف، مبينا ان جميع تلك المقترحات سترفع الى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها.

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