ديالى.. قائمة

2022/11/11 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن عضو جمعية حقوق الانسان حقي ابراهيم، اليوم الجمعة، ارتفاع قائمة ضحايا صعقات الكهرباء الى 22 ضحية في محافظة ديالى خلال العام الحالي 2022.

وقال ابراهيم لـ(بغداد اليوم)، إن "شابا عشرينيا يعمل نجارا في مشروع قرب قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) لقي مصرعه صباح اليوم بسبب صعقة كهربائية لترتفع قائمة ضحايا صعقات الكهرباء الى 22 حالة خلال 2022 في ديالى".

واضاف، أن "14 من الضحايا دون 30 سنة بينهم اطفال صغار"، لافتا الى أن "عدم اعتماد اطر السلامة، والاهمال كلها اسباب تؤدي إلى فقدان أرواح عزيزة".

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