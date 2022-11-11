نائب عن كتلة صادقون: غياب مجالس المحافظات أدى إلى تردي الخدمات في عموم البلاد

2022/11/11 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو كتلة الصادقون النيابية زينب

الموسوي اليوم الجمعة، إن انتخابات

مجالس المحافظات ضرورية في الوقت

الراهن بسبب تردي الواقع الخدمي في

المحافظات.





وقالت الموسوي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن

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