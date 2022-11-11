بايدن يشيد بمصر.. والسيسي يعلق على وضع حقوق الإنسان

2022/11/11 | 17:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بمصر، الجمعة، وقال إن القاهرة تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا، مضيفا أيضا أن مصر وسيط رئيسي في غزة.

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