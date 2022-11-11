فريق الجهد الحكومي يؤكد استمرار اعماله لتقديم الخدمات في المناطق المحرومة

2022/11/11 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم الجمعة، أن مهامه غير محددة بسقف زمني، وأعماله مستمرة لتقديم الخدمات في المناطق المحرومة وسيتم شمول مناطق جديدة بعد إكمال الأعمال الحالية. وقال مدير الهندسة […]

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