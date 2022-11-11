2022/11/11 | 17:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، الجمعة، للمشاركة في "قمة المناخ"، حيث أن طائرته هبطت بعد يوم من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. لحظة وصول بايدن إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. لحظة وصول بايدن إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).