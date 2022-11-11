2022/11/11 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشتبك مقاتلي جهاز مُكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، مع عصابات داعـش الإرهابيـة في قضاء طوز خورماتو بمُحافظة كركوك

وقال مصدر امني في حديث صحفي “جهاز مُكافحة الإرهاب يشتبك مع عصابات داعـش الإرهابيـة في قضاء طوز خورماتو بمُحافظة كركوك”.

التالي

منذ ساعتين

انتربول العراق يسترد أحد المتهمين بجريمة سبايكر من لبنان

منذ 4 ساعات

الدفاع المدني: حريق الوزيرية سببه سقوط مصعد

منذ 6 ساعات

توضيح من عمليات بغداد بشان الممارسات الأمنية

منذ 21 ساعة

القبض على 5 متهمين وضبط عجلات لتهريب النفط في بغداد

منذ 22 ساعة

ارتفاع عدد ضحايا بناية الوزيرية المنهارة إلى 4

منذ 22 ساعة

القبض على ثلاثة مطلوبين في بغداد والنجف وبابل

منذ 23 ساعة

الدفاع المدني تعلن انتشال 3 جثث من بناية الوزيرية المحترقة وسط بغداد

منذ يوم واحد

انطلاق ممارسة أمنية لـ7 ساعات في بغداد

منذ يوم واحد

النزاهة مخالفات مالية وقانونية وهدر للمال العام في مطار النجف

منذ يوم واحد

وزارة الدفاع تعلن انتهاء أعمال اللجنة الخاصة باستقبال استمارات المفسوخة عقودهم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بين مكافحة الإرهاب وداعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات بين مكافحة الإرهاب وداعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).