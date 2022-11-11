الطائر الأخضر يعلن جدول رحلاته ليوم غد السبت

2022/11/11 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، جدول رحلاتها ليوم السبت الموافق.



12/ 11/ 2022.

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