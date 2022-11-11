2022/11/11 | 18:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة 11/11/2022، عن تمكن انتربول العراق من استرداد...

ظهرت المقالة العراق يسترد حفيد شقيق صدام المتهم بمجزرة سبايكر من لبنان أولاً على المسلة.

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