موازنة عام 2023 وسعر برميل النفط المعتمد وحجم الفائض

2022/11/11 | 18:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

ان الخطوات الاقتصادية التي يجب ان

تتخذها الحكومة الجديدة كثيرة ومهمه

ومن اهم تلك الخطوات على الاطلاق هي

إقرار الموازنة العامة الاتحادية وفي

أقرب وقت ممكن.

فلو فرضنا ان الموا

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