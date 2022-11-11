العثور على جثة مقاتل بـ

2022/11/11 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة مقاتل في قوات وحدة حماية سنجار (اليبشة)، جنوبي القضاء.

وقال المصدر الأمني، لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية عثرت، اليوم، على جثة شاب عشريني يعمل بصفة مقاتل في صفوف قوات وحدة حماية سنجار، قتل في ظروف غامضة، جنوبي القضاء".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقًا بالحادث، ونقلت الجثة إلى الطب العدلي".

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