الاستخبارات تعتقل مجموعة إرهابية في الطارمية

2022/11/11 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القاء القبض على مجموعة ارهابية في قضاء الطارمية نفذت عمليات قتل لمواطنين ابرياء وتفجير عبوات ناسفة على القوات الامنية.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "أبطال الوكالة تمكنوا، من اختراق مفرزة ارهابية خطيرة مكونة من ثلاثة متهمين في قضاء الطارمية شمالي بغداد عملوا في مايسمى ولاية شمال بغداد ارتكبوا عدة جرائم ارهابية".

وأضاف أن "الوكالة تمكنت من القاء القبض على الإرهابيين، ومن خلال التحقيقات اعترفوا بقيامهم بقتل ثلاثة مواطنيين من اهالي الطارمية غدرا سنة ٢٠٢١ و٢٠٢٢، كما اعترفوا بتفجير عبوات ناسفة على قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي ونقل العبوات الناسفة وتصنيعها".

وبينت الوكالة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين".

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