الاستخبارات تخترق

2022/11/11 | 18:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على مجموعة ارهابية في قضاء الطارمية شمالي بغداد، نفذت عمليات قتل لمواطنين وتفجير عبوات ناسفة على القوات الأمنية.

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