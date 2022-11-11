2022/11/11 | 18:30 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اشتبكت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، مساء اليوم الجمعة، مع عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بين جهاز مكافحة الإرهاب و "داعش" في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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