اشتباكات بين جهاز مكافحة الإرهاب و

2022/11/11 | 18:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اشتبكت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، مساء اليوم الجمعة، مع عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

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