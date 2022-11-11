2022/11/11 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على مجموعة إرهابية في الطارمية نفذت عمليات قتل لمواطنين. وقال الوكالة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن “ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مجموعة إرهابية في الطارمية نفذت عمليات قتل لمواطنين المركز الخبري الوطني.

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