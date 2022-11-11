2022/11/11 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني جرت، اليوم الجمعة، خمس مواجهات ضمن منافسات بطولة كأس العراق لكرة القدم.وتعادل في اللقاء الاول فريقا “غاز الشمال ونادي البيشمركة” بهدف لكل منهما، كما انتهى لقاء فريقي “الربيعة والحويجة” بذات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواجهات في بطولة كأس العراق لكرة القدم تنتهي بثلاث انتصارات وتعادلين المركز الخبري الوطني.

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