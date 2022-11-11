الانتخابات النصفية.. متابعة للنتائج

2022/11/11 | 18:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الحرة الليلة قراءة في أبرز ما أفرزته الانتخابات النصفية الأميركية ، ما الذي عطل ما عرف بـ "المد الأحمر" وعدم تمكن الجمهوريين من "السيطرة المريحة" على مجلسي الكونغرس؟

ماذا يعني عدم حصول أي من الحزبين على أغلبية مريحة في مجلسي الشيوخ والنواب..



ما الذي افرزته الانتخابات؟

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