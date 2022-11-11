نتائج مباريات اليوم من منافسات بطولة كأس العراق

2022/11/11 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لعبت 5 مباريات اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور المؤهل للدور الـ32 من بطولة كأس العراق.

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