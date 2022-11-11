الأرجنتين تعلن قائمتها لكأس العالم 2022 في قطر.. تعرف إلى اختيارات سكالوني

2022/11/11 | 18:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، الجمعة، والتي تأكد فيها مشاركة مهاجم نادي روما باولو ديبالا

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