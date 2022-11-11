التجارة: نراقب أسعار السوق ومستمرون بتجهيز المواد الغذائية

2022/11/11 | 19:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التجارة أثير الغريري، اليوم

الجمعة، مراقبة أسعار السوق والاستمرار

بتجهيز المواد الغذائية لعموم مناطق

البلاد.

وقال بيان للوزارة تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الغريري وجه الملاكات

الرقابية في د

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