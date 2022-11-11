2022/11/11 | 19:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم

الجمعة، القبض على مجموعة "ارهابية" في

قضاء الطارمية شمالي بغداد، مشيرة الى

ان المجموعة نفذت عمليات قتل لمواطنين

أبرياء وتفجير عبوا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطارمية.. الاطاحة بمجموعة "إرهابية" قتلت مواطنين واستهدفت القوات الامنية بعبوات ناسفة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطارمية.. الاطاحة بمجموعة "إرهابية" قتلت مواطنين واستهدفت القوات الامنية بعبوات ناسفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).