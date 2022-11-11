2022/11/11 | 19:19 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق تطبيق إدارة التعليم الجامعي الأهلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/11 | 19:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق تطبيق إدارة التعليم الجامعي الأهلي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق تطبيق إدارة التعليم الجامعي الأهلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).