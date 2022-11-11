2022/11/11 | 19:19 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسميا.. أوكرانيا تؤكد دخول قواتها خيرسون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/11 | 19:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. أوكرانيا تؤكد دخول قواتها خيرسون) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. أوكرانيا تؤكد دخول قواتها خيرسون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).