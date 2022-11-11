2022/11/11 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cWuSl_inUEY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكتشاف معتقلين عراقيين في السجون الإيرانية منذ 43 سنة!!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكتشاف معتقلين عراقيين في السجون الإيرانية منذ 43 سنة!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).