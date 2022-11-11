بعملية نوعية.. وكالة الاستخبارات تصعق مجموعة ارهابية في الطارمية

2022/11/11 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجح ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من اختراق مفرزة ارهابية خطيرة مكونة من ثلاثة متهمين في قضاء الطارمية شمالي بغداد عملوا في مايسمى “ولاية شمال بغداد” ارتكبوا عدة جرائم ارهابية، حيث تم إلقاء القبض عليهم.ومن خلال التحقيقات اعترف الارهابيين بقيامهم بقتل ثلاثة مواطنيين من اهالي الطارمية غدرا سنة ٢٠٢١ و٢٠٢٢كما اعترفوا بتفجير عبوات ناسفة على قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي ونقل العبوات الناسفة وتصنيعهااتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.هذا ويستمر أبطال وكالة الاستخبارات بجهودهم وعملياتهم الاستخبارية ضد المجاميع الارهابية للقصاص العادل منهم.

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