2022/11/11 | 19:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: اتهم وزير الخارجية الإيراني عددًا من الدول الغربية بنشر العنف في...

ظهرت المقالة عبد اللهيان: دول غربية تعلّم إيرانيين صناعة الأسلحة والقنابل أولاً على المسلة.

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