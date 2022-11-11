2022/11/11 | 19:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الجمعة، عن القبض...

ظهرت المقالة الاستخبارات تخترق ولاية شمال بغداد وتطيح بعناصرها في الطارمية أولاً على المسلة.

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