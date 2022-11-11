2022/11/11 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

كشف محافظ بابل، وسام أصلان الجبوري، اليوم الجمعة، عن وعد أطلقه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، متعلق بمشاريع محافظة بابل والمحافظات الاخرى.

وقال الجبوري، لـ(بغداد اليوم)، إنه " التقى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ضمن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم وقد دار الحديث عن أهمية إنجاح عمل المحافظين"، موضحًا أن ا"لسوداني اطلق مصطلع ( الفريق الواحد ) في أشار إلى الحكومة والمحافظات".

وأضاف أن "السوداني ناقش المشاكل التي تعاني منها محافظاتنا ووعد بتخصيص موعد شهري للقاء المحافظين، وبحضور الوزراء، لحل تلك المشاكل".

وأعرب محافظ بابل، بـ"تفائله بوعد رئيس الوزراء بشأن دعم محافظة بابل، في مشروع قانون الموازنة لسنة 2023، على اعتبار المحافظة تعاني من عدم وجود أي مشاريع خدمية وتنموية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن "وعد" أطلقه السوداني بشأن مشاريع بابل والمحافظات الأخرى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن "وعد" أطلقه السوداني بشأن مشاريع بابل والمحافظات الأخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).