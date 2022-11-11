2022/11/11 | 19:37 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: مجلس النواب داعم لتعزيز التعاون بين العراق والصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/11 | 19:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: مجلس النواب داعم لتعزيز التعاون بين العراق والصين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: مجلس النواب داعم لتعزيز التعاون بين العراق والصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).