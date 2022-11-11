2022/11/11 | 19:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DAPAO9pIXJA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكومة المحلية توضح سبب تأخر الإعلان عن حصة ذي قار من الدرجات الوظيفية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحكومة المحلية توضح سبب تأخر الإعلان عن حصة ذي قار من الدرجات الوظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).