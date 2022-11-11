وزارة التجارة تعلن رصد (٢٦) مخالفة للمطاحن والوكلاء في بغداد

2022/11/11 | 19:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب احدى تشكيلات وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن متابعة لجانها الرقابية والنوعية لإنتاج وتوزيع الطحين في المطاحن العاملة وفي محال الوكلاء بمحافظات البلاد فضلا عن استبيان آراء المواطنين عن نوعية الطحين الموزع ومواعيد التجهيز.واضاف مدير عام الشركة رياض فاخر الهاشمي، في بيان وتلقته ايرث نيوز ان “الفرق الرقابية […]

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