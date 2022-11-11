بايدن يُعلق على وصف مصر بـ

2022/11/11 | 19:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن لقب "أم الدنيا" يليق بمصر نظرا لاستضافتها "قمة المناخ" وأكد أن الحوار سيستمر حول قضية "حقوق الإنسان"، في حين أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده اتخذت خطوات في إطار "تطوير" وضع حقوق الإنسان فيها

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